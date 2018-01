Ministro dos Negócios Estrangeiros da China visita São Tomé e Príncipe

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China é hoje recebido em audiência pelo Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho e mais tarde pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada, depois de na segunda-feira ter iniciado em São Tomé uma visita de 48 horas ao arquipélago.

O ministro Wang Yi manteve na segunda-feira uma reunião de trabalho no Ministério dos Negócios Estrangeiros com o seu homólogo Urbino Botelho tendo afirmado que a visita tem como pano de fundo “efectuar o balanço dos últimos 12 meses de cooperação” e analisar as futuras acções de cooperação bilateral.

Antes da chegada do ministro chinês, o ministro são-tomense dos Negócios Estrangeiros afirmou que o governo “espera grandes resultados desta visita, que é a primeira efectuada a São Tomé e Príncipe por um ministro dos Negócios Estrangeiros da China, de acordo com a agência noticiosa STP-Press.

Além do programa geral de cooperação, os dois países dispõem ainda de acordos específicos nos sectores de energia, turismo, saúde e pesca, tendo a China manifestado interesse de participar nas obras de construção do porto de águas profundas e na modernização do aeroporto internacional de São Tomé.

Na passada semana, 25 técnicos chineses concluíram as respectivas missões em São Tomé e Príncipe, especificamente nas áreas de agricultura, pecuária, energia e saúde, tendo havido uma despedida oficial nas instalações da Embaixada da China em que estiveram presentes o embaixador Wang Wei e o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

O ministro Teodorico Campos disse que este grupo de especialistas chineses, que esteve 12 meses em São Tomé e Príncipe, será substituído por um outro, que deverá chegar brevemente àcapital são-tomense no quadro do acordo de cooperação de assistência técnica especializada.

O embaixador Wang Wei sublinhou a reparação “com sucesso” dos geradores na central eléctrica de Santo Amaro, bem como a prestação de serviço de saúde, incluindo as acções de luta contra o paludismo. (Macauhub)