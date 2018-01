Empresa pesqueira da China constrói unidade de processamento e conservação de pescado na Guiné-Bissau

A Zhongyu Global Seafood Corporation, uma empresa pesqueira da China, vai construir uma unidade de processamento e de conservação do pescado em Bissau ao abrigo de um memorando de intenções assinado segunda-feira com o governo da Guiné-Bissau.

O compromisso para a edificação das novas instalações, cujo orçamento não foi divulgado, resulta de um acordo assinado entre as partes há 30 anos, altura da instalação da empresa na Guiné-Bissau e, ao longo dos quais, a Zhongyu Global Seafood Corporation realizou vários projectos visando a melhoria da situação alimentar e económica do país.

O documento foi rubricado pelo director-geral da Pesca Industrial guineense, Alcibiades dos Santos e pelo representante da empresa chinesa, Sun Zhi Xiang, tendo ambos na ocasião manifestado a vontade de trabalhar em parceria para garantir maior prosperidade à população da Guiné-Bissau.

“Contribuímos para o enriquecimento do mercado guineense com produtos marinhos e de uma forma positiva na economia do país e na melhoria das condições de vida da população”, acrescentou Sun Zhi Xiang, que destacou que a empresa fornece graciosamente ao governo guineense cerca de mil toneladas de pescado todos os anos.

A Zhongyu Global Seafood Corporation instalou recentemente na ilha de Bubaque uma unidade de produção de gelo com a capacidade de seis toneladas e, até ao fim de Janeiro corrente, vai iniciar a construção de uma fábrica idêntica na ilha de Uracam, ambas no arquipélago dos Bijagós. (Macauhub)