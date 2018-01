Moeda de Angola continua a perder valor face ao euro e ao dólar

A moeda angolana voltou a depreciar-se face ao euro e ao dólar quando terça-feira o Banco Nacional de Angola realizou o segundo leilão para venda de 82,6 milhões de euros ao abrigo do novo sistema de câmbio flutuante, informou o banco central.

Os euros em venda foram totalmente absorvidos pelos bancos comerciais e apurada uma média ponderada de 248,77 kwanzas por euro.

O dólar foi cotado a uma taxa média de 203,138 kwanzas, ainda de acordo com a informação do banco central angolano.

Após este segundo leilão de venda de divisas, o kwanza perdeu, de acordo com o Banco Nacional de Angola, mais de 11% do seu valor face ao dólar e mais de 12% face ao euro.

No primeiro leilão realizado a 9 de Janeiro, fruto da entrada em vigor do novo regime de câmbio flutuante, cada dólar, que no regime fixo custava 167 kwanzas, passou a 185 kwanzas, enquanto cada euro aumentou de 187 kwanzas para 221,26 kwanzas.

O regime de câmbio flutuante está em vigor no quadro das medidas de carácter monetários e cambiais do Banco Nacional tendo em linha de conta o Programa de Estabilização Macroeconómica para 2018, um instrumento de gestão que visa restaurar a estabilidade e sustentabilidade da economia angolana. (Macauhub)