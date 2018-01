Banco Africano de Desenvolvimento financia agricultura em província de Angola

O Banco Africano de Desenvolvimento vai financiar com 101 milhões de dólares o Projecto de Desenvolvimento das Cadeias de Valor Agrícola da província de Cabinda, ao abrigo de um acordo assinado terça-feira na cidade de Cabinda entre o ministro das Finanças e o representante em Angola da instituição financeira.

O projecto visa aumentar a segurança alimentar e nutricional e os rendimentos dos agricultores por via do aumento da produção agrícola e da criação de cadeias de valor, informou o Ministério das Finanças, bem como contribuir para a obtenção de receitas por parte das pequenas e médias empresas envolvidas no abastecimento, produção, transformação, armazenamento e comercialização de produtos alimentares, pesca e horticultura.

O ministro das Finanças, Archer Mangueira, disse na ocasião que o projecto insere-se na “materialização da estratégia de passagem de financiamentos do sector público para o sector produtivo, indo contribuir para a diversificação da economia, criando alternativas de desenvolvimento económico e social.”

O governador provincial de Cabinda, Eugénio Laborinho, disse que o financiamento obtido irá permitir o desenvolvimento da produção agrícola de Cabinda que esbarrava nas dificuldades de acesso ao crédito e a factores de produção, indo o projecto abranger os quatro municípios da província e beneficiar directamente 51 mil camponeses e pescadores associados em cooperativas. (Macauhub)