Governo de Cabo Verde altera fiscalidade para melhorar ambiente de negócios

O Orçamento do Estado para 2018 integra um conjunto de medidas fiscais importantes, visando a melhoria do ambiente de negócio e o crescimento da economia de Cabo Verde, disse quarta-feira na Praia o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia.

O ministro disse ainda no final da cerimónia de abertura da conferência “Orçamento de Estado para 2018 em análise” que o governo pretende, com as medidas fiscais constantes do OE/2018, promover os empresários nacionais, criando as condições para que tenham acesso a financiamento.

“Estamos a promover as empresas, isentando-as de tudo aquilo que tenha a ver com as operações societárias, uma vez que as empresas são essenciais na promoção do crescimento económico”, sublinhou Olavo Correia, citado pela agência noticiosa Inforpress.

Olavo Correia adiantou que o governo está a estudar a redução dos impostos sobre o rendimento das pessoas singulares, bem como para que os municípios fiquem isentos de pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado relativamente a projectos de construção de obras de interesse público.

“Pretendemos criar um quadro fiscal mais competitivo, mas também temos de cobrar impostos”, advertiu o ministro das Finanças, ao falar das novas medidas fiscais consagradas na Lei do OE para 2018. (Macauhub)