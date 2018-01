Macau regista número recorde de 32,6 milhões de visitantes em 2017

O número de visitantes entrados em Macau em 2017, de mais de 32,6 milhões, estabeleceu um novo recorde, disse quarta-feira a directora dos Serviços de Turismo (DST), que prevê para este ano um pequeno aumento compreendido entre 1,0% e 3,0%.

Helena de Senna Fernandes disse ter sido igualmente um novo recorde no que respeita ao número de visitantes internacionais, com mais de 3,1 milhões ou mais 6,2% do que em 2016, aparecendo no primeiro lugar da lista por países a Coreia do Sul com mais de 870 mil pessoas.

A directora dos Serviços de Turismo, citada pela imprensa local, adiantou que a maior parte dos visitantes, mais de 20 milhões ou 61,3% do total, provinha da China Continental, representando um aumento homólogo de 8,5%, a que se seguiram Hong Kong e Taiwan, com quebras de 4% e 1,3%, respectivamente, face a 2016.

O número de hóspedes também registou um aumento, com os quase 38 mil quartos distribuídos por 116 unidades hoteleiras a terem acolhido mais de 13 milhões de pessoas, um aumento homólogo de 8,0%.

Helena de Senna Fernandes informou que o preço médio por quarto dos hotéis de três a cinco estrelas foi de 160,3 dólares, menos 0,2% em termos anuais, tendo a ocupação hoteleira sido de 88%, uma subida de mais de cinco pontos percentuais em comparação com 2016.

De entre os planos da DST para 2018 estão a criação de uma marca de turismo marítimo e a realização de estágios para profissionais do sector de São Tomé e Príncipe, à semelhança do já ocorrido com Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste. (Macauhub)