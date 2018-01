Governo de Angola recolhe sugestões para novo programa de substituição de importações

O governo de Angola vai iniciar em breve um processo de auscultação ao sector empresarial privado, no sentido de recolher contribuições para o êxito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituições de Importações (Prodesi).

O programa, que foi apreciado pela Comissão Económica do Conselho de Ministros, visa diversificar a produção nacional através do fomento das exportações em sectores não-petrolíferos e com potencial de substituição de importações.

O ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, disse no final da reunião que o programa é para ser aplicado no curto, médio e longo prazo e vai estar centrado em áreas como a alimentação e agro-indústria, recursos minerais, petróleo e gás natural, têxteis, vestuário e calçado, além do turismo e lazer.

O anúncio da auscultação dos homens de negócios ocorre dez dias após a reunião do Presidente da República com empresários, em que estes expuseram as suas preocupações e avançaram ideias para melhorar o ambiente de negócios e acelerar a produção nacional.

No encontro, os empresários pediram a alteração urgente da Lei do Investimento Privado, para adaptá-lo à realidade actual e facilitar a atracção de capital estrangeiro em infra-estruturas básicas para o desenvolvimento, de acordo com o Jornal de Angola.

Entre as preocupações, constam ainda a falta de energia e água, telecomunicações e estradas, escassez de divisas para a compra de matérias-primas no exterior e as altas taxas de juro, tendo solicitado ainda mais incentivos para os empresários criarem empregos nas zonas mais desfavorecidas. (Macauhub)