Angola obtém segunda maior produção de petróleo de África em 2017

A produção petrolífera de Angola em 2017 atingiu 1,640 milhões de barris por dia de acordo com fontes secundárias, uma quebra de 4,9% face a 2016, ano em que ascendeu a 1,725 milhões de barris por dia, de acordo com o boletim mensal do mercado petrolífero da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) relativo a Janeiro.

A Nigéria, por seu turno, ascendeu ao primeiro lugar da lista dos maiores produtores de África, com uma produção de 1,663 milhões de barris por dia, contra 1,556 milhões de barris por dia em 2016.

Tendo por base a comunicação directa, a produção de Angola caiu 5,22% para 1,632 milhões de barris por dia, tendo a Nigéria ficado neste caso em segundo lugar na lista dos maiores produtores de África com uma produção de 1,516 milhões de barris por dia, um aumento de 6,23%.

Em Dezembro, Angola aumentou a produção em 44,8 mil barris de petróleo, de acordo com fontes secundárias, para 1,633 milhões de barris, mas a Nigéria aumentou a sua em 75,7 mil barris por dia para atingir 1,861 milhões de barris por dia.

Tendo por base a comunicação directa, a produção de Angola registou uma quebra de 59 mil barris por dia para 1,548 milhões de barris por dia, mas a da Nigéria cresceu 88,7 mil barris por dia para 1,636 milhões de barris por dia. (Macauhub)