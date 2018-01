Moçambique tem de solucionar questão da dívida para atrair investimento estrangeiro

Moçambique tem de solucionar o caso das dívidas contraídas por três empresas públicas com o aval do Estado para que possa voltar a ser um destino atractivo para os investidores estrangeiros, disse o director do departamento de notação de risco soberano da agência Fitch Ratings.

Tony Stringer, em declarações à agência noticiosa Lusa em Lisboa, disse que a notação de risco de Moçambique, de RD – Incumprimento Financeiro Selectivo (Restricted Default, na terminologia original) desde 2016, revela que o país tem “problemas muito significativos a nível da gestão das finanças públicas.”

Stringer adiantou que, apesar de tudo, há aspectos positivos na economia moçambicana, apesar das críticas à gestão do processo que atirou Moçambique para o incumprimento por parte das três maiores agências de notação financeira e que motivou o corte de financiamento por parte do Fundo Monetário Internacional e dos doadores internacionais.

“Há bons sinais em termos macro-económicos – o crescimento está a recuperar, o potencial é grande devido aos recursos naturais e o país está a fazer progressos nos grandes projectos”, disse Tony Stringer, exemplificando que “a petrolífera italiana ENI assinou contractos que podem dar sete mil ou 8 mil milhões de dólares em receitas nos próximos anos e que a Anadarko Petroleum conseguiu alguns acordos com empresas chinesas” para a venda do gás a ser extraído em Moçambique.

O director do departamento de notação de risco soberano da agência Fitch Ratings salientou que a moeda moçambicana está a recuperar, referindo-se à valorização do metical desde o segundo semestre de 2017, depois de ter registado uma das maiores desvalorizações a nível mundial durante a segunda metade de 2016 e os primeiros meses de 2017. (Macauhub)