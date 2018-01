Presidente de Angola garante segurança jurídica a investidores estrangeiros

O Estado angolano garantirá a repatriação de dividendos e a segurança jurídica e dos bens físicos dos empresários que decidiram investir em Angola, garantiu o Presidente João Lourenço ao discursar na tradicional sessão de cumprimentos de Ano Novo do corpo diplomático acreditado em Angola.

“Criaremos todas as condições que se impuserem para que possam realizar com tranquilidade a sua actividade em Angola e repatriar os seus dividendos sem condicionalismos de espécie alguma, desde que observem a legislação angolana”, garantiu João Lourenço.

O chefe de Estado apelou aos embaixadores para que promovam as potencialidades e a nova dinâmica angolana nos países de origem, numa altura em que o combate à corrupção e a captação de investimento privado estrangeiro são prioridades do governo.

Ainda assim, admitiu que “se impõe com urgência que criemos condições, a nível interno, que restituam a credibilidade necessária aos sectores e instituições que intervêm na relação com os investidores, de modo a que não hesitem em trazer o seu dinheiro para Angola.”

“Porque imporemos rigor no tratamento a ser prestado a esses parceiros do nosso desenvolvimento, aos quais daremos não só garantias de segurança jurídica, mas também dos seus bens físicos”, assumiu João Lourenço, no mesmo discurso, após receber os cumprimentos de dezenas de diplomatas estrangeiros acreditados em Angola. (Macauhub)