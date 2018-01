Variação do kwanza de Angola face às principais divisas limitada a 2,0%

A taxa de câmbio de notas e moedas foi unificada passando a variação a ficar limitada a 2,0% relativamente à taxa de câmbio de referência publicada no portal institucional do Banco Nacional de Angola, disse sexta-feira em Luanda o governador do banco central.

José de Lima Massano, no decurso de um encontro com os responsáveis máximos dos bancos comerciais a operar no país, disse também que as novas normas sobre o funcionamento do mercado cambial entram em vigor dia 22 de Janeiro, segunda-feira, destacando-se o Instrutivo sobre procedimentos comportamentais a adoptar na comercialização de moeda estrangeira pelos bancos comerciais aos seus clientes, visando garantir a ética, o equilíbrio e a transparência do mercado cambial.

A banda de variação máxima estipula que as propostas e compra de moeda estrangeira a serem apresentadas pelos bancos comerciais nos leilões regulares do Banco Nacional de Angola não podem ser superiores ou inferiores aos 2,0% agora divulgados.

“As regras do novo regime cambial definem a margem máxima de comercialização de 2% sobre a taxa de câmbio de referência, publicada pelo BNA”, referiu.

O governador afirmou que, ainda no âmbito das novas regras, o BNA realizou na passada quinta-feira o primeiro leilão de aferição da taxa de câmbio, que permitiu aferir a existência de uma procura muito acima da oferta, sendo que este exercício vai acontecer mais vezes.

O que se regista, prosseguiu Lima Massano, é que o valor que os bancos comerciais têm inserido como operações prontas a serem executadas valores que rondam três mil milhões de dólares, contra os cerca de 100 milhões de dólares que o BNA tem vendido nos leilões, facto que implica a presença de um ajustamento em alta. (Macauhub)