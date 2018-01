Banco de Fomento Angola lidera negócios no Mercado Secundário de Dívida Pública

O Banco de Fomento Angola liderou em 2017, pelo terceiro ano consecutivo, a lista de montantes negociados no Mercado Secundário de Dívida Pública da Bolsa de Dívida e Valores de Angola com um valor de 194,7 mil milhões de kwanzas e 1243 negociações realizadas, de acordo com o relatório relativo ao ano transacto.

Este banco foi o primeiro agente licenciado pela Comissão do Mercado de Capitais e o primeiro autorizado a operar nos mercados regulamentados da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, informa a agência noticiosa Angop, citando o relatório divulgado pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola.

O Standard Bank Angola manteve o segundo lugar nos montantes negociados, ao somar 170,5 mil milhões kwanzas, depois de ter ficado no quarto lugar em 2015, sendo o terceiro da lista em termos de negócios realizados, com 196 operações, depois do Banco de Investimento de Angola, que realizou 320 e que foi o terceiro por valores transaccionados.

Em termos globais, o montante transaccionado em 2017 aumento 43,5% para 525,1 mil milhões de kwanzas, contra 365,9 mil milhões de kwanzas movimentados em 2016, tendo-se realizado 165 negociações, uma quebra de 17% face aos 2039 de 2016.

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) é a entidade responsável por assegurar a transparência, eficiência e segurança das transacções nos mercados regulamentados de valores mobiliários, estimulando a participação de pequenos investidores e a concorrência entre todos os operadores no mercado angolano. (Macauhub)