Beijing Capital Airlines voa para o Brasil em regime de “code-share” com TAP – Air Portugal

A companhia aérea Beijing Capital Airlines iniciou a comercialização de bilhetes de avião com ligações em Lisboa, Portugal, para sete cidades do Brasil – Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife – ao abrigo de um acordo de “code-share”, informou segunda-feira a companhia aérea TAP – Air Portugal.

Estas cidades “passam, assim, a ficar mais próximas e com ligações mais convenientes para os clientes da Beijing Capital Airlines”, refere a TAP no comunicado, antecipando que é “expectável um aumento considerável de passageiros com origem ou destino China na rede da TAP e com origem ou destino Brasil na rede da Beijing Capital.”

A TAP – Air Portugal informou ainda tratar-se da “ampliação do acordo de code-share” que mantém desde Julho de 2017 com a Beijing Capital Airlines, que se traduz na colocação do código JD da companhia chinesa em voos seleccionados e operados pela TAP entre Portugal e o Brasil.

A opção pela ampliação de voos ao Brasil fruto da colaboração entre as duas companhias aéreas já tinha sido antecipado pelo vice-presidente de Rede e Revenue Management da TAP, Elton D’Souza, que destacou ser via Lisboa a rota mais curta da China para São Paulo.

A Beijing Capital Airlines, companhia aérea controlada pelo grupo HNA, iniciou em Julho de 2017 os voos entre Hangzhou e Lisboa, com escala em Pequim.

O grupo HNA, com sede na ilha de Hainão, tem uma participação indirecta na TAP – Air Portugal, através da companhia aérea brasileira Azul, onde controla 23,7% do capital social. (Macauhub)