Grupo chinês Fosun expande negócio dos cuidados de saúde em Portugal

A Luz Saúde vai comprar uma participação de 70% do capital social da sociedade Capital Criativo Health Care Investments II, que detém a totalidade do capital do grupo Idealmed, detentor, entre outros, da Unidade Hospitalar de Coimbra, bem como de quatro clínicas no centro e norte de Portugal, informou a empresa em comunicado ao mercado.

O comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários é omisso quanto ao valor deste negócio, mas adianta que o mesmo carece ainda da aprovação da Autoridade da Concorrência.

“A CCHC2 detém a totalidade do capital da Idealmed III, Serviços de Saúde, Imacentro – Clínica de Imagiologia Médica do Centro e Idealmed Ponte Galante, sociedades que detêm, respectivamente, a Idealmed UHC – Unidade Hospitalar de Coimbra e quatro clínicas vocacionadas para cuidados em regime de ambulatório no centro de Coimbra, Figueira da Foz, Pombal e Cantanhede”, acrescenta.

A concretização desta transacção fará com que a Luz Saúde, que já detém uma posição minoritária no capital social e direitos de voto da CCHC2 (10%), assuma uma posição de controlo na estrutura desta sociedade”, sendo que a “Capital Criativo manterá uma participação de 20% na CCHC2, através da qual continuará a acompanhar o desenvolvimento do plano de negócios do Grupo Idealmed.”

“A Idealmed UHC – Unidade Hospitalar de Coimbra, inaugurada em 2012, é a unidade hospitalar privada de maior dimensão da zona centro de Portugal, dispondo de cinco salas de bloco cirúrgico, duas salas de parto, 71 gabinetes de consulta e capacidade para 66 camas de internamento”, destaca a Luz Saúde no mesmo comunicado.

A Luz Saúde é uma empresa controlada em 96,067% pela companhia de seguros Fidelidade, por sua vez detida pelo grupo chinês Fosun International, na sequência da aquisição de uma participação de 80% do Caixa Seguros, a entidade que controlava a actividade seguradora do grupo estatal financeiro Caixa Geral de Depósitos.

Em Julho de 2017 a Luz Saúde foi autorizada pela Autoridade da Concorrência de Portugal a comprar a totalidade do capital social das sociedades British Hospital – Lisbon XXI e Microcular – Centro Microcirurgia Ocular, Laser e Diagnóstico e de 90,41% do capital social e direitos de voto da sociedade British Hospital Management Care.

Estas três sociedades detêm, respectivamente, o British Hospital Torres de Lisboa, o British Hospital Saldanha Microcular e o British Hospital Management Care, tendo o contracto de compra e venda sido efectuado com a Capital Criativo e anunciado a 31 de Maio passado. (Macauhub)