Moeda de Angola perde mais 2,0% do seu valor face ao euro

A moeda angolana perdeu terça-feira mais 2,0% do seu valor face ao euro, que passou a custar 253,7 kwanzas a unidade, no decurso do quinto leilão de divisas realizado pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Com o leilão de terça-feira, depois dos realizados nos dias 9 e 16 de Janeiro corrente, no âmbito da entrada em vigor do novo regime de câmbios flutuantes, o kwanza já se depreciou cerca de 27% face ao euro, moeda de referência a partir da qual é definido o valor cambial das demais.

O leilão, em que foram vendidos 81,8 milhões de euros, teve já como regra o intervalo de mais ou menos 2,0% definido pelo BNA para evitar as grandes quebras que o kwanza registou nos dois primeiros leilões, de 10% e de 15%, respectivamente.

O quinto leilão de venda de divisas do ano de 2018 contou com a participação dos mesmos 26 bancos comerciais, que absorveram integralmente o montante em venda, tendo sido apurada uma taxa média ponderada de 253,389 kwanzas por euro.

O câmbio do dólar foi fixado em 206,006 kwanzas na venda e 206,539 kwanzas na compra. (Macauhub)