Transportes Aéreos de Cabo Verde obtêm novo aval do Estado para empréstimo de 5,5 milhões de dólares

O governo de Cabo Verde concedeu um novo aval do Estado à companhia Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) para garantir um empréstimo de 5,5 milhões de dólares junto da Caixa Económica de Cabo Verde, de acordo com uma resolução publicada segunda-feira no Boletim Oficial.

O empréstimo destina-se a mobilizar no mercado um avião em regime de “wet leasing”, decisão justificada com o facto de o único avião a jacto da companhia se encontrar parado desde o Verão passado, devido à avaria registada num dos motores.

Este novo aval do Estado segue-se a um outro autorizado em Julho de 2017 para obter um empréstimo de 1,7 milhões de euros junto do Banco Privado Internacional.

O governo cabo-verdiano autorizou também, através de um aval do Estado concedido em Outubro, a companhia aérea TACV a contrair um empréstimo de 13,5 milhões de euros para pagar as indemnizações aos trabalhadores dispensados no âmbito da reestruturação da empresa.

A companhia aérea de bandeira cabo-verdiana, com um passivo acumulado que excede 100 milhões de euros, encontra-se em processo de reestruturação com vista à sua privatização, tendo o governo assinado com o grupo islandês Icelandair um contracto de gestão da empresa pelo período de um ano.

Em Dezembro passado, o ministro das Finanças disse que o processo de privatização do negócio internacional da Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) deverá ficar concluído até ao final do primeiro trimestre de 2018, depois de se efectuar a avaliação da companhia. (Macauhub)