Presidente de Angola anuncia financiamento do Brasil para obras de infra-estruturas

O Brasil vai retomar, em breve, as linhas de financiamento a Angola, para cobrir, prioritariamente, os sectores das “obras públicas de grande envergadura”, disse, em Davos (Suíça), o presidente angolano João Lourenço, após um encontro com o seu congénere brasileiro Michel Temer.

Os financiamentos, em montantes que não revelou, serão suportados, como no passado, pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e Social do Brasil (BNDES), de acordo com o sítio Portugal Digital.

João Lourenço apontou, entre as obras prioritárias, infra-estruturas nos sectores da construção, energia e águas, principalmente barragens hidroeléctricas.

A este respeito, o chefe de Estado angolano anunciou, para dentro de dias, a deslocação do ministro das Finanças, Archer Mangueira, ao Brasil para, com o seu homólogo, começarem a trabalhar neste sentido.

O presidente da República anunciou, também, a sua primeira visita oficial àquele país sul-americano, provavelmente no próximo mês de Maio, a convite de Michel Temer.

Os dois chefes de Estado reuniram-se, em Davos, à margem da 48.ª edição do Fórum Económico Mundial. (Macauhub)