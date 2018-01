Crescimento das receitas do jogo faz com que economia de Macau deva ter crescido 5,2% em 2017

O crescimento que se verifica há vários meses no sector do jogo em Macau deverá fazer com que a economia do território tenha registado em 2017 um crescimento de 5,2%, a ser seguido este ano por uma taxa igualmente positiva de 5,3%, de acordo com as mais recentes previsões da Economist Intelligence Unit (EIU).

A Direcção de Serviços de Estatística e Censos de Macau divulgará dia 28 de Fevereiro próximo os dados relativos à evolução do Produto Interno Bruto no último trimestre e ao longo do ano de 2017.

O documento divulgado quinta-feira recorda ter sido precisamente esse crescimento verificado nas receitas dos casinos que permitiu que Macau tenha posto termo no terceiro trimestre de 2017 a uma série ininterrupta de oito trimestres de contracção económica com a apresentaçao de um crescimento de 4,0%.

A EIU adianta que o declínio registado nas receitas do jogo causou o adiamento temporário de alguns projectos, mas acrescenta que a inauguração em Agosto do Wynn Palace, no Cotai, zona de aterros entre as ilhas de Coloane e da Taipa, demonstrou que a maior parte dos projectos está dentro dos prazos previstos.

O relatório acrescenta que a abertura em 2017 do empreendimento da Wynn Resorts, em Fevereiro próximo a do MGM Cotai, e mais tarde a dos que ainda estão por concluir, aumentarão a capacidade de crescimento das exportações relacionadas com o jogo ao longo dos próximos anos.

No entanto, o investimento deverá tender a manter-se a valores reduzidos, atendendo a que não há planos conhecidos para a construçào de empreendimentos à semelhança dos que já estão ou vão entrar em funcionamento no Cotai.

A previsão da EIU para a formação bruta de capital fixo ou investimento é de -8,5% este ano, a que se seguirá um crescimento positivo de 0,5%em 2018.

A taxa de inflação, que tem vindo a cair e que em 2017 se fixou em 1,23%, inferior à previsão de 1,5% divulgada pela EIU, deverá ter tendência a aumentar para se situar em 2,9% em 2018. (Macauhub)