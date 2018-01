Statoil da Noruega abandona prospecção de gás natural em Moçambique

O grupo petrolífero Statoil da Noruega decidiu abandonar as negociações para a exploração e produção de gás natural em Moçambique, após mais de dois anos de conversações com o governo local, anunciou o porta-voz do grupo, citado pela página electrónica especializada Interfax Natural Gas Daily.

“Tendo em atenção os resultados que alcançámos após mais de dois anos de negociações, bem como o actual ambiente de negócios, a administração do grupo decidiu pôr termo a essas negociações”, precisou o porta-voz da Statoil.

A Interfax Natural Gas Daily adiantou que o grupo norueguês não conseguiu chegar a acordo com o governo de Moçambique relativamente às condições de exploração e produção de gás natural no bloco Área A5-A, tendo os respectivos interesses sido transferidos para o grupo italiano ENI. (Macauhub)