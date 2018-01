Voos entre Angola e Cabo Verde deverão ser retomados

Os voos directos entre as cidades da Praia e Luanda realizados pelas companhias aéreas de bandeira TACV e TAAG deverão ser retomados em breve, anunciou sexta-feira em Benguela o embaixador de Cabo Verde em Angola, Jorge Figueiredo.

À saída de uma audiência concedida pelo governador provincial de Benguela, Rui Falcão, com quem abordou aspectos ligados ao estabelecimento de parcerias nos domínios da educação, agricultura, construção e relações bilaterais, o diplomata cabo-verdiano disse que os dois países continuam a discutir o reinício dos voos entre Angola e Cabo Verde, suspensos há mais de um ano.

Os voos foram suspensos pela companhia aérea angolana em Novembro de 2017 dado a rota ser deficitária, com uma taxa de ocupação inferior a 50%.

O embaixador informou também que o governo provincial de Benguela colocou à disposição de Cabo Verde as áreas da educação (cedência de professores para o ensino básico, secundário e tecnológico), agricultura e construção civil.

A seguir à província de Luanda, Benguela é a segunda do país com maior concentração de cidadãos cabo-verdianos, estimados em 600 residentes, de acordo com a agência noticiosa Angop. (Macauhub)