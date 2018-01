Brasil vai conceder novos empréstimos e linhas de crédito a Angola

O ministro da Fazenda do Brasil, Henrique Meirelles, assinou segunda-feira em Brasília um” memorando de entendimento” com o ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, relacionado com futuros empréstimos e linhas de crédito para investimentos em Angola, noticiou a imprensa brasileira.

“Angola é um país que tem cumprido os seus compromissos financeiros para com o Brasil, pelo que decidimos elaborar um memorando de entendimento que possa facilitar futuros empréstimos e linhas de crédito também do sector privado”, disse o ministro Henrique Meirelles, logo após o encontro.

O ministro das Finanças de Angola, que conclui hoje, terça-feira, uma visita de trabalho ao Brasil iniciada a 27 de Janeiro, foi ainda recebido pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, com quem analisou os contractos em vigor relacionados com Angola.

Um comunicado divulgado pelo banco estatal informa que a reunião teve também por objectivo “discutir a montagem de novos financiamentos em máquinas e equipamentos brasileiros” e garante que “Angola mantém-se em dia com as suas obrigações financeiras para com o BNDES.”

O Ministério das Finanças de Angola informou ter-se o ministro Archer Mangueira reunido ainda em Brasília com presidentes executivos de algumas empresas brasileiras com interesses em Angola, bem como com responsáveis de instituições financeiras internacionais, como o Credit Suisse, Standard Bank e UBS (Union de Banques Suisses).

O BNDES já financiou vários projectos em Angola, na sua maioria realizados pelo grupo brasileiro Odebrecht, com realce para a Barragem Hidroeléctrica de Laúca, Barragem de Cambambe, sistema de abastecimento de águas às cidades de Benguela, Lobito e Catumbela, construção da Via Expresso Luanda-Viana, construção do Aeroporto Internacional da Catumbela e construção do Pólo Industrial de Capanda, entre outros. (Macauhub)