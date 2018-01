Empresa alemã constrói mini-rede solar com pré-pagamento em Moçambique

A empresa alemã CRONIMET Mining – Power Solutions vai construir em parceria com a empresa moçambicana MOTSE uma mini-rede de distribuição de energia solar com pré-pagamento na ilha de Chiloane, na província de Sofala, informou a empresa em comunicado divulgado na sua página electrónica.

As duas empresas vão, ao abrigo de um memorando de entendimento assinado com o Fundo de Energia (Funae) de Moçambique, financiar e construir a mini-rede e garantir a produção de 200 megawatts de energia eléctrica que serão suficientes para electrificar as residências, as instituições públicas, as entidades comerciais e as bombas de extracção de água.

A ilha de Chiloane fica localizada a aproximadamente mil metros de distância da costa moçambicana, tendo uma população estimada em três mil pessoas, que até à data recorrem a baterias de automóveis para satisfazer as suas necessidades de energia.

As três entidades envolvidas neste projecto – CRONIMET Mining – Power Solutions. MOTSE e Funae – vão constituir uma empresa em regime de consórcio para construir a mini-rede ao abrigo de uma parceria público-privada.

Os parceiros esperam que este projecto-piloto de Chiloane demonstre a viabilidade económica de mini-redes solares com pré-pagamento financiadas e geridas por entidades privadas, lançando assim um novo negócio com capacidade para garantir energia eléctrica a mais de cinco milhões de pessoas através de seis dezenas de projectos semelhantes. (Macauhub)