Governo de Cabo Verde lança concurso público internacional para exploração de transportes marítimos inter-ilhas

O governo de Cabo Verde lança hoje um concurso público internacional para seleccionar uma empresa para fazer a gestão e exploração do serviço público de transporte marítimo de passageiros e cargas inter-ilhas, ao abrigo de um contracto de concessão única, de acordo com um anúncio oficial feito segunda-feira na Praia.

O anúncio foi feito num encontro que contou com a participação dos secretários de Estado Adjunto para a Economia Marítima, Paulo Veiga e das Finanças, Gilberto Barros, do conselheiro do ministro da Economia, José Fortes, da coordenadora da Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado (UASE), Margarida Mascarenhas e da presidente da Cabo Verde TradeInvest, Ana Lima Barber.

O governo espera ter os navios a operar em Outubro próximo, ou seja, três meses depois da conclusão do processo estimada para 4 de Julho, com a assinatura do contracto com o vencedor, sendo que o prazo de manifestação de interesse termina a 5 de Março, a apresentação das propostas técnicas e financeiras por parte dos seleccionados para a segunda fase vai até 18 de Maio, sendo conhecido o vencedor do concurso a 8 de Junho.

José Fortes sublinhou que o governo quer trazer para Cabo Verde os navios necessários com esta concessão que deve ser de 20 anos, para cumprir o serviço público, nomeadamente nas linhas Praia/Fogo/Brava, Praia/Maio, Praia/Boa Vista, Praia/Sal, Sal/São Vicente, Praia/São Nicolau e São Vicente/São Nicolau/Boa Vista, mas que os actuais operadores nacionais vão continuar no mercado. (Macauhub)