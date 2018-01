BNU com resultado positivo de 88,2 milhões de dólares em 2017

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) registou um resultado positivo de 705,69 milhões de patacas (88,2 milhões de dólares) no ano de 2017, valor que representa um aumento de 25,9% relativamente ao resultado de 560,5 milhões de patacas contabilizado em 2016, de acordo com o balancete hoje, quarta-feira, publicado no Boletim Oficial de Macau.

O documento informa ainda que ao longo do ano transacto o banco teve proveitos no valor de 1820,9 milhões de patacas e custos no montante de 1115,3 milhões de patacas.

Por sua vez, o Banco da China obteve em 2017 um resultado líquido de 4947,3 milhões de patacas (618,4 milhões de dólares), que decorreu de proveitos no valor de 16 033,2 milhões de patacas e custos no montante de 11 085,9 milhões de patacas.

O Banco Nacional Ultramarino e o Banco da China são desde a transferência da administração portuguesa de Macau para a China em 1999, bancos emissores do território. (Macauhub)