FMI saúda decisão da Procuradoria-Geral da República de Moçambique

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deu um “passo encorajador” ao submeter ao Tribunal Administrativo uma denúncia visando a responsabilização financeira dos gestores públicos e de empresas participadas pelo Estado que intervieram na celebração e gestão de contractos de financiamento externo com garantias do Estado, afirmou terça-feira o representante residente do Fundo Monetário Internacional em Moçambique.

Ari Aisen recordou no comunicado divulgado em Maputo haver necessidade de se preencher as lacunas de informação constantes no relatório de auditoria efectuada pela Kroll Associates UK às três empresas públicas – Empresa Moçambicana de Atum, ProIndicus e Mozambique Assett Management – que em conjunto contraíram empréstimos de mais de dois mil milhões de dólares.

A PGR informou segunda-feira terem sido detectados “vários factos susceptíveis de consubstanciar infracções financeiras” ao longo da instrução, que integra o relatório da auditoria realizada pela Kroll Associates UK, bem como o relatório da comissão parlamentar de inquérito para averiguar a situação da dívida oculta.

Tais violações, segundo a nota, prendem-se com o desrespeito dos procedimentos e dos limites fixados por lei na emissão de garantias e avais pelo governo, com a inobservância dos procedimentos legais de contratação de financiamento externo e de bens e serviços, bem como a execução de actos e contractos sem a sua submissão para a fiscalização obrigatória pelas entidades competentes.

O Fundo Monetário Internacional tem feito depender da conclusão de todo este processo, com a devida responsabilização das pessoas envolvidas, o reinício do apoio financeiro a Moçambique. (Macauhub)