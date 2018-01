Moeda de Angola deprecia-se para 258,038 kwanzas face ao euro

A moeda angolana sofreu terça-feira uma depreciação de 1,707% face ao euro para 258,038 kwanzas quando o Banco Nacional de Angola vendeu 192,4 milhões de euros a bancos comerciais, informou em comunicado o banco central.

O comunicado adianta terem contribuído para o apuramento da taxa de câmbio de referência 18 dos 26 bancos participantes, tendo a taxa mais alta sido de 258,780 kwanzas e a mais baixa de 254,213 de kwanzas por euro.

Os euros vendidos tiveram por destino o pagamento de matérias-primas, peças, acessórios e equipamentos (50%), seguros, telecomunicações, transportes e informática (20%), agricultura, agropecuária, pescas e mar (15%) e comércio geral com os restantes 15%.

A taxa de câmbio do dólar passou para um valor médio de 207,45 kwanzas, com uma depreciação de 1,175% na compra e de 1,192% na venda ou média de 1,183%.

Entretanto, a Comissão de Política Monetária do Banco Nacional de Angola, que se reuniu na passada segunda-feira, decidiu manter inalteradas as principais taxas de referência do mercado, caso taxa básica de juro ou Taxa BNA que é de 18% ao ano.

A comissão manteve a Taxa de Juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez a um dia em 20%, manteve não remunerada a da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez a um dia e manteve em 21% o Coeficiente das Reservas Obrigatórias sobre os depósitos em moeda nacional.

O comunicado do Banco Nacional de Angola acrescenta que as Reservas Internacionais Líquidas registaram uma quebra de 6,64% em Dezembro, situando-se no final do ano em 13 299,71 milhões de dólares. (Macauhub)