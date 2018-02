China foi o principal cliente de 12 Estados e do Distrito Federal do Brasil em 2017

Doze Estados do Brasil e o Distrito Federal tiveram na China o seu principal cliente estrangeiro em 2017 de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Os Estados que encontraram na China o principal destino para os seus produtos foram Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins, a que é preciso adicionar o Distrito Federal.

Depois da China, os Estados Unidos foram o segundo principal destino das exportações de seis Estados brasileiros – Amapá, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Santa Catarina e São Paulo.

Três outras regiões e países ocuparam a liderança entre os lugares de destino das exportações dos estados brasileiros – Argentina (Amazonas e Pernambuco), Hong Kong (Acre e Rondônia) e Países Baixos (Rio Grande do Norte e Sergipe).

Para completar a relação, o Canadá foi o principal destino das exportações do Maranhão e a Venezuela foi o país que mais importou mercadorias de Roraima em 2017.

A China, principal parceiro comercial do Brasil, importa principalmente soja (43% do total), minério de ferro e concentrados (22%) e petróleo (15%). (Macauhub)