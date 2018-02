Código postal será introduzido este ano em Angola

O Código de Endereçamento Postal (CEP) vai ser introduzido este ano em Angola, “nem que seja só a nível da cidade de Luanda”, anunciou segunda-feira a presidente da empresa Correios de Angola, Maria Luísa Andrade.

A presidente da Correios de Angola adiantou haver uma comissão já formada entre a própria empresa e o Ministério da Administração do Território, “que está a trabalhar no sentido de fazer com que o CEP entre em vigor já este ano, o que vai facilitar a entrega, envio e a recepção” de cartas e outras encomendas postais.

Maria Luísa Andrade disse ainda que, além da introdução do código postal, a grande aposta para 2018 continua a ser a instalação de serviços postais em todas as localidades de Angola, acrescentando que dos 33 projectos do plano director da empresa os três principais estão a ser desenvolvidos com “recursos próprios.”

“Desde 2015 que não recebemos nenhuma ajuda financeira para os nossos projectos, o que temos estado a fazer é com recursos próprios e tem havido alguma contenção dentro da nossa operacionalidade para minimamente termos alguns projectos desenvolvidos”, precisou.

A disponibilização de serviços financeiros postais, o serviço expresso e a identificação patrimonial e comercialização do património afecto aos Correios de Angola constam dos projectos estruturantes daquela empresa estatal, de acordo com a sua presidente. (Macauhub)