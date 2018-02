Macau regista défice comercial de 8071 milhões de dólares em 2017

Macau fechou o ano de 2017 com um défice comercial de 64 568 milhões de patacas (8071 milhões de dólares), que compara com um de 61 305 milhões de patacas em 2016, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

O défice registado no ano transacto resultou da diferença entre as exportações, no valor de 11 283 milhões de patacas, com um acréscimo anual de 12,3%, e as importações, que aumentaram 6,3% para 75 851 milhões de patacas.

Os Serviços de Estatística e Censos informaram igualmente que a reexportação cifrou-se em 9,50 mil milhões de patacas, ou seja, mais 17,5%, enquanto a exportação doméstica correspondeu a 1,79 mil milhões de patacas, com uma quebra anual de 9,0%.

O valor das mercadorias exportadas em 2017 para os países de língua portuguesa, no montante de 0,8 milhões de patacas, registou uma quebra de 85,9%, em termos anuais e o das importações caiu 2,7% para 648 milhões de patacas.

A China continental foi no ano transacto o grande mercado de origem dos produtos importados por Macau, com um valor de 25,70 mil milhões de patacas, com uma quebra anual de 0,6%, seguida da União Europeia com 19,09 mil milhões de patacas, valor que representou um aumento anual de 12,0%.

O principal destino das exportações de Macau foi Hong Kong, com 6,60 mil milhões de patacas e um aumento anual de 18,7%, seguido da China continental com 2,12 mil milhões de patacas, mais 21,1% em relação ao valor contabilizado em 2016. (Macauhub)