Mustang Resources abre escritório na Tailândia para vender rubis de Moçambique

A empresa australiana Mustang Resources decidiu abrir um escritório em Chantaburi, Tailândia, a fim de promover e comercializar os rubis extraídos na mina de Montepuez, norte de Moçambique, de acordo com o relatório de actividade relativo ao quarto trimestre de 2017.

A empresa adianta no documento que Chantaburi, a sudeste da capital Banguecoque, é o centro mundial do comércio de rubis, “para onde compradores por grosso convergem, oriundos de todo o mundo” e “onde se realizam semanalmente sessões de comercialização de pedras em bruto.”

“A instalação do gabinete de vendas na Tailândia está bastante avançada, devendo os primeiros testes de venda terem início no primeiro trimestre de 2018”, pode ler-se no comunicado, que adianta ir a empresa testar outros mecanismos de comercialização este ano.

A Mustang Resources informou ainda que, no âmbito deste processo, realizou em Dezembro de 2017 em Banguecoque um leilão reservado no decurso do qual foram vendidos rubis de baixa qualidade com 52 493 quilates pelo valor de 220,8 mil dólares.

A empresa realizou o seu primeiro leilão de rubis entre 27 e 30 de Outubro em Port Louis, Ilhas Maurícias, com um total de 405 mil quilates, contra uma previsão inicial de 200 mil quilates, tendo alguns lotes ficado por vender por não terem atingido o preço de reserva. (Macauhub)