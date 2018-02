Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau já custou a Macau 412,7 milhões de dólares

O governo de Macau pagou cerca de 2,6 mil milhões de yuans (412,7 milhões de dólares) relativo à sua comparticipação nas despesas de construção da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, noticiou quarta-feira o canal de televisão Teledifusão de Macau.

O canal adiantou que o aumento dos custos relacionados com materiais de construção e mão-de-obra fez com que o governo de Macau tenha tido de pagar 590 milhões de yuans a mais do que originalmente previsto.

O projecto de construção da ponte registou em 2017 um aumento do custo estimado em 4,7 mil milhões de yuans.

O custo da ponte foi inicialmente estimado em 38,12 mil milhões de yuans, quando em 2010 foi assinado o acordo tripartido que permitiu a construção do empreendimento.

O aumento dos custos foi inferior ao que as autoridades tinham estimado em Novembro de 2017, altura em que foi divulgado pelo Gabinete de Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI) que esse valor poderia ascender a 11 mil milhões de yuans.

O governo de Macau consignou uma verba de 2,57 mil milhões de yuans para cobrir a sua comparticipação de 12,59% nos custos de construção da ponte, de acordo com o coordenador substituto do GDI, em respostas em separado a dois membros da Assembleia Legislativa de Macau.

De entre as três regiões abrangidas por esta ponte, Macau é que tem uma comparticipação menor neste projecto, uma vez que a percentagem foi decidida de acordo com a proporção de benefícios que a nova infra-estrutura traria a cada uma delas. (Macauhub)