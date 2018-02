USAID apoia Timor-Leste a desenvolver sector turístico

A USAID vai apoiar o desenvolvimento do turismo em Timor-Leste ao abrigo de um projecto denominado “Turizmu ba Ema Hotu” ou “Turismo para todos,” a ser desenvolvido pela Chemonics International e pelos seus parceiros Solimar International e Planet Partnerships, informou em comunicado a agência norte-americana de apoio ao desenvolvimento.

O comunicado adianta que o projecto a três anos vai acentuar a cooperação pública e privada para promover Timor-Leste como um destino fora dos percursos convencionais para o turismo de aventura e ecológico, havendo uma previsão de que estimule actividades e investimentos comunitários no valor de cerca de 25 milhões de dólares, criando cerca de mil empregos e ajudando a melhorar o rendimento das comunidades abrangidas em 15%.

Este projecto vai complementar a política nacional de turismo do governo de Timor-Leste, que pretende atrair 200 mil turistas por ano até 2030 e aumentar 15 mil postos de trabalho no sector, proporcionando ainda uma receita turística estimada em 150 milhões de dólares.

Aprovada em Março de 2017, a política nacional de turismo de Timor-Leste defende “um desenvolvimento gradual e sustentável” que proteja o meio ambiente, aumentando as visitas turísticas e melhorando as oportunidades económicas a nível nacional e comunitário.

“Este apoio ajudará o governo de Timor-Leste a alcançar um dos principais objectivos de desenvolvimento, pois procura diversificar a sua economia, actualmente baseada no petróleo”, disse Diana Putman, directora da missão da USAID em Timor-Leste.

Diana Putman adiantou pretender “começar a colaborar com o Ministério do Turismo e com o sector privado para fazer de Timor-Leste um destino turístico para aqueles que procuram aventura, cultura e beleza natural, preservando o património ambiental e cultural único do país.” (Macauhub)