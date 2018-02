Casinos de Macau iniciam 2018 com uma receita bruta de 3282 milhões de dólares

A receita bruta dos casinos de Macau em Janeiro ascendeu a 26 260 milhões de patacas (3282,5 milhões de dólares), valor que representa um acréscimo de 36,4% relativamente à receita contabilizada em Janeiro de 2017, de 19 255 milhões de patacas, informou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

Em 2017, a receita bruta acumulada dos jogos de fortuna e de azar cresceu 19,1% em termos anuais para se cifrar em 265 743 milhões de patacas (33 217 milhões de dólares).

As seis concessionárias do jogo de Macau dispunham no final de 2017 de 40 casinos, sendo 22 da Sociedade de Jogos de Macau, seis da Galaxy Casino, cinco da Venetian Macau, quatro da Melco Crown (Macau), dois da Wynn Resorts (Macau) e um da MGM Grand Paradise, com 6419 mesas de jogo e 15 622 máquinas de jogos.

Dois dos casinos da Sociedade de Jogos de Macau – Macau Palace e Greek Mythology – estão suspensos provisoriamente, de acordo com a informação da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos. (Macauhub)