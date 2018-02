Angola Telecom inicia programa de privatizações em bolsa de valores

Uma parte do capital social da estatal Angola Telecom vai ser vendida em bolsa de valores, decorrendo neste momento a avaliação do seu valor, um procedimento necessário para que a operação possa vir a ter lugar, foi anunciado no decurso do VI Encontro Anual de Quadros da Comissão do Mercado de Capitais (CMC).

O presidente do conselho de administração da CMC, Mário Gavião, disse à agência noticiosa Angop que uma das vantagens da privatização por via da bolsa de valores é a de proporcionar uma ampla dispersão do capital pelo acesso a um número amplo de investidores, o que permitirá um mais elevado acompanhamento do sucesso e expansão da empresa alvo e dos ganhos resultantes do processo.

Mário Gavião disse ainda que a dispersão bolsista é a melhor forma de descobrir o preço das acções da empresa alienada, permite elevar a notação de risco e a posição na lista de ambiente de negócios, proporcionada pelos ganhos de transparência.

Os presentes do VI Encontro Anual de Quadros analisaram, entre outros assuntos, o processo de privatizações de empresas públicas por via da Bolsa da Dívida e Valores de Angola, de acordo com o estipulado no Plano Intercalar do Governo e no Programa de Estabilização Macroeconómica (PEM).

O Jornal de Angola escreveu pretender o governo iniciar um programa de privatizações com venda de parte do capital social em operações de bolsa, tendo citado uma fonte oficial a afirmar “haver vontade política de avançar com o mercado de capitais.”

A privatização de empresas públicas que não sejam lucrativas e representem um “peso morto para o Estado” foi assumida como uma das prioridades de governação pelo Presidente da República, João Lourenço.

Dados disponíveis indicam que em 2018 mais de 30 empresas públicas seriam privatizadas, conforme medida decidida em 2013 e mais tarde revelada à agência financeira Bloomberg pelo ministro da Economia de 2010 a 2017, Abraão Gourgel. (Macauhub)