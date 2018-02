Angolana TAAG anuncia redução do preço dos bilhetes para as rotas domésticas

O preço dos bilhetes para as rotas domésticas comprados com antecedência da companhia aérea angolana TAAG vai baixar entre 10% a 20% já a partir das próximas duas semanas, informou a transportadora em comunicado divulgado em Luanda.

A companhia acrescenta no comunicado ter realizado “um estudo profundo” nas políticas tarifárias aplicadas na sua rede doméstica, rotas para as quais decidiu aprovar a introdução de um mecanismo de gestão de “tarifas variáveis” na emissão de bilhetes de passagem.

A medida foi tomada pelo conselho de administração da TAAG e é aplicada em todas as rotas domésticas da companhia, à excepção de Cabinda, que já beneficia de uma tarifa especial aprovada pelo governo.

O assessor de imprensa da TAAG, Carlos Vicente, disse que a decisão está baseada no abandono da indexação das tarifas ao dólar, depois do Banco Nacional de Angola (BNA) ter introduzido um novo regime cambial, que permite a flutuação do kwanza, com o abandono das taxas administrativas.

A indexação ao dólar, que decorre do facto da TAAG ser membro da IATA, fez com que o preço dos bilhetes tenha aumentado em Janeiro, mês em que a moeda angolana, o kwanza, perdeu mais de 28% do seu valor face ao dólar. (Macauhub)