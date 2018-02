Brasil abandona projecto de linha de caminho-de-ferro sugerido pela China

O Brasil abandonou a ideia de construir uma linha de caminho-ferro para transportar mercadorias para a China através do Peru por se tratar de um projecto demasiado caro e por ir enfrentar desafios de engenharia “absurdos”, disse Jorge Arbache, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

A linha, com uma extensão de 5000 quilómetros que teria de ultrapassar a cordilheira dos Andes para chegar ao Oceano Pacífico e anunciada durante a visita do Presidente da China, Xi Jinping, ao Brasil em 2014, visava acelerar o processo de exportação de matérias-primas, tais como soja e minério de ferro, para a China, a um custo inferior, evitando o Canal do Panamá.

Mas tendo em atenção o custo estimado de 80 mil milhões de dólares, Arbache disse à agência financeira Reuters que a linha de caminho-de-ferro teria de transportar mercadorias de maior valor acrescentado e não apenas matérias-primas para poder ser economicamente viável.

Jorge Arbache disse ainda que o Peru se opôs ao traçado da linha, uma vez que passava por uma das mais importantes reservas naturais do país.

O governo do Peru argumentou igualmente que a linha podia ser economicamente viável se atravessasse a Bolívia, uma vez que reduziria o custo de construção, teria menor impacto ambiental e permitiria a este país passar a ter acesso directo ao mar.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil, tendo em 2017 algumas das suas empresas investido 20,9 mil milhões de dólares nos sectores da energia, logística de transportes, agro-negócio, serviços financeiros, produtos químicos e farmacêuticos e a produção e transmissão de energia eléctrica. (Macauhub)