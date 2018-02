Grupo chinês CEFC China Energy compra portuguesa Partex Oil & Gas

O grupo chinês CEFC China Energy deverá adquirir por uma soma próxima de 500 milhões de euros a Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation, a SGPS para o sector do petróleo da Fundação Calouste Gulbenkian, escreveu recentemente o semanário português Expresso.

“A Fundação Calouste Gulbenkian tem vindo a equacionar a alienação dos investimentos nos combustíveis fósseis (que representaram cerca de 18% dos activos em 2017), tendo em conta uma nova matriz energética e os seus objectivos em prol da sustentabilidade, na linha do movimento internacional seguido por outras fundações”, informou a instituição em comunicado divulgado na passada semana.

O semanário escreveu que do outro lado do negócio está o grupo chinês CEFC China Energy que, em Novembro de 2017, adquiriu uma participação de controlo na companhia de seguros Lusitânia, detida pela associação mútua Montepio, aguardando-se apenas a autorização do regulador, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.

O jornal Negócios informou que o negócio da Partex está longe de concluído, mas adiantou que o mesmo será feito como um todo, o que implica activos e pessoal.

A Fundação Calouste Gulbenkian anunciou, por outro lado, que o encaixe financeiro a ser obtido com a venda da Partex será aplicado em outros activos.

O grupo CEFC China Energy é um conglomerado privado que em 2014 obteve receitas de 263 mil milhões de yuans (41,7 mil milhões de dólares) derivadas do petróleo e gás (60%) e dos serviços financeiros (25%). (Macauhb)