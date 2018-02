Parceria luso-australiana compra aviões KC-390 à brasileira Embraer

A empresa de serviços de aviação SkyTech assinou uma carta de intenções com a Embraer Defesa & Segurança para a compra de até seis aviões de transporte KC-390, anunciou hoje, no decurso do Festival Aéreo de Singapura, a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer).

Os aviões destinam-se a diversos projectos de defesa e ambas as empresas concordaram igualmente em avaliar uma potencial colaboração estratégica com o objectivo de explorar novas oportunidades de negócios nas áreas de formação e serviços.

A SkyTech é o resultado de uma parceria entre duas empresas com larga experiência no campo dos serviços de defesa: a HiFly, de Portugal, que fornece aviões, tripulações completas, manutenção e seguros (ACMI), e a australiana Adagold Aviation, especializada em serviços de aviação e voos “charter.”

O KC-390 é um avião de transporte táctico desenvolvido para estabelecer novos padrões em sua categoria, apresentando o menor custo do ciclo de vida do mercado, sendo um aparelho capaz de executar diversas missões, como transporte de carga, lançamento de tropas ou de pára-quedistas, reabastecimento aéreo, busca e salvamento, evacuação aero-médica e combate a incêndios, além de apoio a missões humanitárias.

O avião pode transportar até 26 toneladas de carga a uma velocidade máxima de 470 nós (870 km/h), além de operar em ambientes hostis, inclusive a partir de pistas não preparadas ou danificadas.

A Empresa Brasileira de Aeronáutica actua nos segmentos de aviação comercial, executiva, de defesa e segurança e agrícola, tendo produzido mais de oito mil aparelhos desde que foi constituída em 1969. (Macauhub)