Banco Mundial apoia desenvolvimento local em Angola

O Banco Mundial vai desembolsar 70 milhões de dólares para financiar o Projecto de Desenvolvimento Local (PDL) de Angola, ao abrigo de um acordo terça-feira assinado em Luanda pelo ministro das Finanças, Archer Mangueira e pelo representante interino do organismo multilateral, Oliver Godron.

O PDL, a ser executado pelo Fundo de Apoio Social (FAS) em coordenação com o Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado, irá reforçar durante um período de três anos três componentes de financiamento de infra-estruturas sociais básicas, com destaque para construção de hospitais e postos médicos e residências tanto para enfermeiros como para professores.

O director-geral do Fundo de Apoio Social, Santinho Filipe Figueira, disse que o financiamento vai beneficiar ainda projectos ligados ao desenvolvimento de economia local, uma iniciativa que visa o fomento de processos económicos a nível local, como o investimento de algumas iniciativas privadas dos sectores da agricultura e do comércio, fundamentalmente.

A agência noticiosa Angop informou que Projecto de Desenvolvimento Local (PDL) vai, nesta segunda fase, financiar também os agentes de desenvolvimento comunitário e sanitário, uma iniciativa piloto que será executada nas províncias do Uíge, Bengo, Luanda, Moxico, Malanje e Lunda-Sul.

A anterior fase deste projecto, que teve uma duração de cinco anos, contou com um financiamento do Banco Mundial de 87 milhões de dólares. (Macauhub)