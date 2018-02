Grupo chinês CEE Power analisa construção de fábrica no Brasil

O grupo chinês CEE Power quer expandir a sua actividade no sector eléctrico do Brasil, país onde arrematou em 2016 uma concessão para construir um lote de linhas de transmissão, estando prevista a construção de uma fábrica para a produção de equipamentos, disse o director comercial da Ceepower Brazil Holding Ltda.

Márcio Coelho salientou à agência financeira Reuters que a ideia é construir uma fábrica para a produção dos principais equipamentos utilizados na transmissão e produção de energia eléctrica, “ao mesmo tempo que acompanhamos atentamente o que se passa neste mercado.”

A fábrica deverá ser construída no Estado de Santa Catarina para produzir equipamentos de média tensão, onde serão investidos numa primeira fase, “provavelmente em parceria com uma empresa local”, cerca de 20 milhões de reais.

Após a estreia em 2016, o grupo e a sua empresa para os negócios internacionais Real You Group chegaram a participar em leilões no Brasil no final de 2017 que ofereceram concessões para novos projectos de transmissão e para a construção de parques solares, mas a forte concorrência levou a empresa a recuar.

O director comercial da Ceepower Brazil salientou que o grupo é de capitais privados, não tendo a dimensão de uma China State Grid, pelo que a sua actuação tem de ser mais cautelosa, atendendo a que os “projectos em que nos envolvemos têm de ter retorno financeiro.”

As linhas de transmissão em construção pelo grupo, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, devem receber mais de 200 milhões de reais em investimento – e a empresa quer antecipar as operações, previstas para Junho de 2020, em pelo menos seis meses.

O director comercial afirmou que o empreendimento utilizará capital próprio do grupo CEE Power e financiamentos internacionais, estando a ser contemplada a possibilidade de proceder a uma emissão de dívida no Brasil. (Macauhub)