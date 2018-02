Guia de Comidas e Bebidas de Zhongshan, Zhuhai e Macau vai ter versão em língua inglesa

O Guia de Comidas e Bebidas de Zhongshan, Zhuhai e Macau publicado e distribuído em 2017 contará este ano com uma versão em língua inglesa, a fim de atrair visitantes do mercado internacional para fazer itinerários multi-destinos nas três cidades, informou a Direcção dos Serviços de Turismo de Macau.

Zhongshan, Zhuhai e Macau criaram em 2006 uma aliança turística, usando a imagem “Xiangshan no passado, Zhongshan e Zhuhai e Macau hoje” para promoções conjuntas, para que mais visitantes internacionais explorem itinerários multi-destinos, ajudando a criar em conjunto uma marca do turismo do Delta do Rio das Pérolas.

Em reunião realizada terça-feira em Macau, os dirigentes das autoridades de turismo das três cidades efectuaram um balanço da cooperação ocorrida em 2017 e apreciaram os objectivos promocionais e projectos de cooperação para 2018.

As autoridades do turismo das três cidades realizaram e participaram com sucesso em vários eventos em 2017, nomeadamente a Promoção Turística de Macau com Guangdong, Guangxi, Fujian e Hong Kong, na Indonésia, Promoção Turística e Bolsa de Contactos entre Operadores de Macau com Guangdong, Guangxi e Fujian, na Malásia e Promoção Turística e Bolsa de Contactos de Itinerários Multi-Destinos de Zhongshan, Zhuhai e Macau, em Suzhou.

No seguimento das promoções na Indonésia e na Malásia, as autoridades do turismo dos três destinos convidaram operadores turísticos dos dois países para visitas de familiarização para conhecerem os recursos turísticos multi-destinos regionais de Zhongshan e Zhuhai. (Macauhub)