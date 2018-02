Relações entre Cabo Verde e China em análise no Mindelo

Um fórum empresarial Cabo Verde-China terá lugar dia 23 de Fevereiro corrente no Mindelo, cidade portuária na ilha de São Vicente, numa organização conjunta da Associação de Amizade Cabo Verde-China (Amicachi) e da Câmara de Comércio de Barlavento (CCB), informou esta última instituição em comunicado.

A CCB informou ainda que o fórum enquadra-se nas actividades da semana cultural chinesa, por ocasião do Ano Novo lunar, sendo destinado a empresários, representantes e quadros técnicos de entidades públicas e empresariais, universidades e organizações não-governamentais.

O encontro realiza-se na sala de conferências do Centro de Negócios do CCB e deve contar com a presença do embaixador da China em Cabo Verde, Du Xiaocong.

O programa preliminar do fórum engloba um rol diversificado de temas, entre os quais as “Relações económicas e comerciais Cabo Verde – China”, a apresentação do Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) e do fundo de cooperação e desenvolvimento entre a China e os países de língua portuguesa.

Haverá ainda uma apresentação da iniciativa do governo da China “Uma faixa, uma rota”, estando previstas intervenções do presidente da Câmara de Comércio de Barlavento e do embaixador da China. (Macauhub)