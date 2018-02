Brasileira Embaer estima procura de 3010 aviões até 150 lugares nos próximos 20 anos na Ásia-Pacífico

As companhias aéreas da região Ásia-Pacífico deverão encomendar 3010 novos aviões no segmento até 150 lugares nos próximos 20 anos, número que representa 29% da procura mundial no período, de acordo com a previsão de mercado divulgada quarta-feira pela Embraer Aviação Comercial no Festival Aéreo de Singapura.

A Empresa Brasileira de Aeronáutica afirma que a região Ásia-Pacífico, que nas últimas décadas registou um rápido desenvolvimento económico e social, irá observar nos próximos 20 anos um aumento do rendimento das famílias, com o consequente aumento das despesas extraordinárias, nomeadamente viagens aéreas, devido ao facto de a economia dever continuar a crescer a uma taxa estimada de 3,9%.

“Uma óptima oportunidade na região para os E-Jets é a substituição de aviões antigos que se tornarão alvo de substituição no futuro próximo, segmento em que há mais de 250 jactos na categoria de 50 a 150 lugares com mais de 10 anos”, adianta o comunicado da Embraer.

A Empresa Brasileira de Aeronáutica, que é o maior fabricante mundial de aviões com até 150 lugares, actua nos segmentos de aviação comercial, executiva, de defesa e segurança e agrícola, tendo produzido mais de oito mil aparelhos desde que foi constituída em 1969. (Macauhub)