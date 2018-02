Economia de Moçambique tem de se diversificar para que país possa crescer

O crescimento económico de Moçambique vai depender no médio prazo da diversificação económica e da transformação demográfica do país, disse quarta-feira em Maputo o director do Banco Mundial para Moçambique, Mark Lundell.

“A médio prazo, o crescimento do país vai depender da diversificação dos sectores de actividade, não podendo ser unicamente apoiado pelo sector extractivo”, referiu aquele responsável durante a apresentação de um boletim do Banco Mundial sobre a economia moçambicana.

No boletim “Actualidade Económica de Moçambique”, lançado em Dezembro, a instituição referiu que o país está a converter-se numa economia de crescimento modesto, depois de anos a impor-se como um país de rápido crescimento, prevendo que o Produto Interno Bruto tenha crescido 3,1% em 2017 e que suba 3,2% em 2018 e 3,4% no ano seguinte.

Mark Lundell disse ainda que a responsabilização financeira dos gestores das empresas públicas de Moçambique envolvidas no caso conhecido por “dívidas ocultas” é um “passo importantíssimo” no sentido do esclarecimento da questão.

Aquele responsável do Banco Mundial afirmou que a decisão anunciada pela Procuradoria-Geral da República “é um bom passo que deve ser seguido por outro a curto prazo” e que se trata de “decisões que englobam em si boas perspectivas para que a cooperação internacional seja retomada.” (Macauhub)