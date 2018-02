Hilton Praia deverá começar a ser construído em Cabo Verde em 2018

A construção do hotel Hilton Praia poderá iniciar-se ainda em 2018, três anos depois do lançamento da primeira pedra do primeiro hotel de cinco estrelas na capital, na sequência de uma convenção de estabelecimento quarta-feira assinada entre o governo de Cabo Verde e a empresa TRG Praia, do The Resort Group PLC, promotora do projecto.

O consultor da empresa promotora do projecto, Victor Fidalgo, disse que foi um processo “complexo e longo” que se iniciou em 2013, com a aquisição do terreno e licenciamento da obra pela Câmara Municipal da Praia, tendo apenas quarta-feira foi assinado o documento que fixa as obrigações e incentivos negociados entre o Estado de Cabo Verde e a empresa.

Victor Fidalgo adiantou que há procedimentos que devem respeitar as normas da cadeia hoteleira Hilton Worldwide, mas assegurou que o processo ficará concluído este ano “para que a Hilton autorize o início das obras”, de acordo com a agência noticiosa Inforpress.

O ministro do Turismo e Transportes e ministro da Economia Marítima, José Gonçalves, disse que a assinatura do documento permite que a Praia passe a ser um “ponto de turismo, de conferência e de negócios”, pois apesar de ser a capital do país enfrenta alguns constrangimentos em relação a espaços e camas.

Com um custo orçado em 45 milhões de euros, o Hilton Praia deverá gerar cerca de 150 postos de trabalho directos e terá 201 quartos, restaurantes, bares, zonas de lazer e entretenimento, piscinas gerais e privativas, SPA, health club, centro de convenção e salas de reuniões. (Macauhub)