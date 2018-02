Canadiana Tango Mining constitui parceria para explorar diamantes em Angola

A empresa Tango Mining Ltd constituiu uma parceria com a CC Mining Ltd (CCML), subsidiária a 100% da CC Energy Ltd, do grupo Consolidated Contractors Company, para desenvolver um projecto mineiro de extracção de diamantes em Angola, informou a empresa canadiana em comunicado divulgado quarta-feira em Vancouver.

A Tango Mining Ltd e a CCML assinaram um documento através do qual se comprometem a aplicar 1,3 milhões de dólares no desenvolvimento do Projecto Txapemba, cuja concessão abrange uma área de 84 quilómetros quadrados no município de Cambulo, província da Lunda Norte.

A empresa canadiana assinou a 11 de Setembro de 2017 um contracto válido por três anos para a prestação de serviços mineiros e de comercialização de diamantes com a Txapemba Canguba RL, que é uma cooperativa angolana de exploração semi-industrial de diamantes.

Ao abrigo deste contracto, a Tango Mining Ltd, que fica como operador exclusivo, será responsável pelo modelo de exploração dos depósitos de aluvião e pela aquisição dos equipamentos, recebendo 60% das receitas originadas com a venda de diamantes, depois de deduzidos os custos operacionais.

A Tango Mining Ltd tomou conta deste projecto a 23 de Outubro de 2017 e desde então já mobilizou o equipamento de movimentação de terras necessário, já procedeu à reparação e manutenção das vias de acesso à concessão e já concluiu a abertura de valas em duas áreas a fim de identificar cascalho diamantífero. (Macauhub)