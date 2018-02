Isenção de vistos ordinários entre Angola e Moçambique entra em vigor a 15 de Fevereiro

O acordo de isenção de vistos ordinários entre Angola e Moçambique entra em vigor na próxima quinta-feira, 15 de Fevereiro, anunciou quinta-feira em Maputo a porta-voz do Serviço Nacional de Migração de Moçambique, Cira Fernandes.

Assinado em Novembro de 2017 durante a visita do ministro do Interior de Moçambique, Jaime Basílio Monteiro, a Angola, o acordo permite que cidadãos de um país entrem no outro sem necessidade de visto, por períodos que não excedam trinta dias, para fins de turismo, férias, visitas familiares, negócios particulares ou trânsito.

A porta-voz do Serviço Nacional de Migração de Moçambique disse que o acordo pretende fomentar as relações comerciais bilaterais e a livre circulação de pessoas e acrescentou que expirados os 30 dias o beneficiário pode prorrogar a sua permanência apenas uma vez, a título excepcional, e por razões devidamente justificadas.

Cira Fernandes acrescentou que o presente acordo e isenção de vistos não abrange cidadãos que pretendam trabalhar, estudar ou fixar residência num dos dois países. (Macauhub)