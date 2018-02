Cabo Verde ratifica acordo de isenção de vistos em passaportes ordinários com Moçambique

O governo de Cabo Verde ratificou o acordo de isenção de vistos em passaportes ordinários entre os governos de Cabo Verde e de Moçambique, adoptado em Maputo, a 21 de Fevereiro de 2014, disse o ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire.

Elísio Freire disse ainda que esta é uma decisão muito importante do governo e um passo para a melhoria de mobilidade entre os países, no sentido de atingir o objectivo estratégico do governo cabo-verdiano no que respeita à livre circulação no espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O ministro deu o exemplo de Angola que, também, está a isentar vistos aos cidadãos cabo-verdianos, demostrando que o espaço CPLP se está a transformar num de livre circulação, tendo realçado que, entretanto, Cabo Verde é dos poucos países da Comunidade que criou o Estatuto do Cidadão Lusófono.

Cabo Verde vai isentar de vistos cidadãos da União Europeia e do Reino Unido, uma medida prevista para entrar em vigor em Maio, e está também a trabalhar para aplicar a mesma medida aos cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e países europeus como a Suíça.

Quinta-feira, 15 de Fevereiro, entra em vigor o acordo de isenção de vistos ordinários entre Angola e Moçambique, documento que foi assinado em Novembro de 2017 durante a visita do ministro do Interior de Moçambique, Jaime Basílio Monteiro, a Angola. (Macauhub)