Comércio entre a China e países de língua portuguesa cresce 29,4% em 2017

As trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa cifraram-se em 117,58 mil milhões de dólares em 2017, valor que representa um aumento homólogo de 29,40%, de acordo com dados oficiais chineses divulgados pelo Fórum de Macau.

As exportações da China para os oito países de língua portuguesa cresceram 23,2% para 36,57 mil milhões de dólares e as importações aumentaram 32,18% para 81,00 mil milhões de dólares, fazendo com que a China tenha registado um défice comercial de 44,43 mil milhões de dólares.

O comércio com o Brasil atingiu 87,53 mil milhões de dólares (+29,55% em termos homólogos), com a China a ter vendido bens no valor de 29,23 mil milhões de dólares (+31,90%) e a ter importado mercadorias no montante de 58,30 mil milhões de dólares (+28,40%).

Com Angola o comércio bilateral ascendeu a 22,34 mil milhões de dólares (+43,42%), resultado de exportações chinesas no valor de 2,29 mil milhões de dólares (+30,45%) e exportações angolanas que atingiram 20,04 mil milhões de dólares (+45,08%).

Em terceiro lugar aparece Portugal com troas comerciais com a China no valor de 5,60 mil milhões de dólares (-0,17%), com as empresas chinesas a terem vendido bens no valor de 3,48 mil milhões de dólares (-13,81%) e a terem comprado mercadorias no valor de 2,12 mil milhões de dólares (+34,69%).

Moçambique e China efectuaram trocas comerciais no valor de 1,85 mil milhões de dólares (-0,28%), tendo as empresas chinesas vendido bens no montante de 1,32 mil milhões de dólares (-3,89%) e adquirido produtos no valor de 528 milhões de dólares (+10,09%).

Com os restantes países de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – o comércio bilateral com a China atingiu um montante conjunto de 244,89 milhões de dólares. (Macauhub)