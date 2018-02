Economia de Moçambique cresce 3,7% em 2017

A economia de Moçambique registou um crescimento de 3,7% em 2017, informou terça-feira em Maputo a porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Comoana, reproduzindo números divulgados na passada quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A vice-ministra da Cultura e Turismo, que falava no final da reunião daquele órgão, em que foram analisados os números do Plano Económico Social de 2017, adiantou que a taxa de crescimento observada ficou “acima da média da África a sul do Saara”, embora tenha ficado abaixo da previsão de 5,5% inicialmente programada pelo governo.

O INE, ao ter divulgado as estimativas para o Produto Interno Bruto de 2017, referiu ter o crescimento registado em 2017, cujo cálculo teve por base o somatório do valor apurado para os quatro trimestres, sido inferior em uma décima de ponto percentual ao observado em 2016.

Ana Comoana disse ainda que Moçambique terá fechado o ano com uma taxa de inflação de 15,1%, abaixo da previsão governamental de 15,5% e igualmente inferior à de 19,5% de 2016.

As Reservas Internacionais Líquidas contabilizadas no final do ano cobriam 7,3 meses de importação de bens e serviços, exceptuando os grandes projectos, num cenário em que as exportações cresceram 1,9% e as importações travaram a fundo, com uma retracção de 22,8%, depois de em 2016 terem caído 37,5%.

A porta-voz adiantou que o défice orçamental de 2017, após donativos, ter-se-á situado em 22,7% do Produto Interno Bruto, contra uma estimativa inicial de 31%.

Ana Comoana disse ainda que a receita fiscal rondou 214 mil milhões de meticais ou 114,7% do previsto, tendo a despesa total do Estado foi de 242 mil milhões de meticais, com um grau de execução orçamental de 89%. (Macauhub)